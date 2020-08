AT5-panel van start: 'Zou mooi zijn als er echt dingen veranderen'

Moet het toerisme nu wel of niet gestimuleerd worden? Wordt het afval vaak genoeg opgehaald in jouw buurt? En is er wel genoeg groen in jouw straat? Vanaf vandaag kan iedere Amsterdammer zich aanmelden voor het AT5-panel waarbij dit soort vragen aan bod kunnen komen.

'AT5 krijgt dagelijks al tientallen maitjes, appjes en telefoontjes met tips, meningen en informatie; de Amsterdammers denken al behoorlijk vaak met ons mee. En met het AT5-panel willen we daar een meer duurzame vorm aan geven', aldus Cenk Karakaya, redacteur en beheerder van het AT5-panel. Dingen veranderen 'Natuurlijk zijn we geïnteresseerd in de mening van Amsterdammers over actuele kwesties, maar ook in hun kennis van de stad', vervolgt Karakaya. 'Hoe zijn bepaalde dingen geregeld in jouw buurt? Hoe verloopt bijvoorbeeld de afvalophaal in jouw straat, zijn er wel genoeg afvalcontainers? Het is dat soort informatie waar we naar op zoek zijn. En het zou natuurlijk mooi zijn als er daardoor ook echt dingen veranderen in de stad.'

