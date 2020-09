Medische mondkapjes voor medewerkers en bezoekers Amsterdamse verpleeghuizen

Medewerkers en bezoekers van verpleeghuizen in de stad gaan preventief medische mondkapjes dragen. Minister De Jonge (Volksgezondheid) schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

De Jonge neemt hiermee een advies van de beroepsgroep voor specialisten ouderengeneeskunde over. De chirurgische neusmondmaskers moeten gedragen worden door mensen die patiëntcontact hebben binnen de 1,5 meter. Wel kan er een uitzondering gemaakt worden bij patiënten met een laag risico op complicaties of overlijden.

Meer controles inspectie

Naast de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland geldt de nieuwe maatregel ook in de regio's Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. 'Ik ga er van uit dat dit advies wordt gevolgd en heb de regio’s gevraagd het noodzakelijke contact te leggen en constateer dat dit ook gebeurt', schrijft de minister in de brief.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat intensiever controleren of de basishygiëne en de infectiepreventie in verzorgingshuizen op orde zijn.

De nieuwe maatregel is onderdeel van een groter pakket dat gisteren door het kabinet gepresenteerd werd. Onderdeel van dat pakket is dat horecagelegenheden vanaf vandaag dagelijks om 22.00 uur de deuren moeten sluiten. Ook mogen winkeliers in Amsterdam het dragen van een mondkapje verplicht gaan stellen in hun deurbeleid. De nieuwe maatregelen gelden in ieder geval voor drie weken, daarna wordt gekeken of de groei van het aantal coronabesmettingen voldoende afgeremd is.