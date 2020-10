Moskeeën sluiten deuren vanwege coronavirus

Halsema vroeg gebedshuizen, ook al is dit niet verplicht, om niet meer dan dertig gelovigen toe te laten. De moskeeen gaan dus verder dan dit advies.

Willekeur

Het gaat onder meer om Moskee Taqwa in Westpoort. Volgens de moskee is het in de praktijk niet haalbaar om 'op basis van willekeur' maximaal dertig bezoekers toe te laten. Er is daarom gekozen voor een hele sluiting. 'Wij van Moskee Taqwa willen de ouderen en kwetsbare personen in onze samenleving beschermen'.

De Blauwe Moskee gaat de komende drie weken elke vrijdag dicht. 'Dit doen wij uit voorzorg en veiligheid voor ons allen én is een weloverwogen besluit geweest', laat hoofdimam Yassin Elforkani weten. In de moskee waren mondkapjes al verplicht.

Beoordelen

Doordeweeks kunnen moslims nog wel in de moskee komen bidden, al zegt Elforkani dat het mogelijk is dat dat de moskee dan ook sluit. 'Dit zijn we reeds aan het beoordelen.'

Ook een aantal andere moskeeën in de stad zou al dicht zijn gegaan vanwege het coronavirus.