Offerfeest in coronatijd: ochtendgebed op sportpark en in Olympisch Stadion

Voor duizenden Amsterdamse moslims is het Offerfeest vandaag begonnen. Het feest wordt normaal gesproken geopend met een ochtendgebed in de moskee, maar dat is dit jaar anders vanwege de coronamaatregelen. Honderden mensen kwamen vanochtend bijeen voor het gebed op grote sportvelden.

Zo organiseert de Blauwe Moskee het gebed vandaag op Sportpark Riekerhaven in Nieuw-West. 'We zijn wat ervarener de afgelopen tijd wat betreft organiseren', zegt imam en organisator Yassin ElForkani. 'Uiteindelijk blijft het spannend, maar zoals je hebt gezien zijn we daarin geslaagd.' Op het gebed in Nieuw-West kwamen zo'n 650 mensen af. Ook in het Olympisch Stadion werd vanochtend gebeden door zo'n 300 moslims.

'Onder de indruk'

'Ik heb dit elk jaar van m'n leven gedaan', zegt een van de bezoekers van het gebed op Sportpark Riekerhaven. 'Ik was bang dat het dit jaar niet kon doorgaan, maar ben erg blij dat het toch mogelijk was.' Ook een ander is blij dat het gebed is aangepaste vorm doorging. 'We leven nu in een lastige tijd, het is heel moeilijk voor iedereen. Ik ben echt onder de indruk, echt blij om dit mee te maken vandaag.'

Eerder deze week riep de gemeente op om deze editie van het offerfeest vanwege corona 'extra alert' te zijn. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam ging zelfs nog een stapje verder: hij raadde het bidden op openbare plekken af.



'Aboutaleb sprak meer over het gevaar', zegt ElForkani daarover 'Als je elkaar veel opzoekt is er risico. Dat moeten we super serieus nemen. Maar als je het goed kunt organiseren: doe het dan ook.'

Ibrahim

Tijdens het Offerfeest wordt gevierd dat de profeet Ibrahim bereid was tot het offeren van zijn eigen zoon, die op het laatste moment vervangen mocht worden door een ram. Tijdens het feest worden op rituele wijze dieren geslacht waarvan het vlees wordt gegeten en verdeeld onder armen, buren en familieleden.



Voor het AT5-programma Wij Zijn Amsterdam peilde Nesrine Madidi gisteren de sfeer bij islamitische inwoners van de stad. Die reportage is hieronder te bekijken: