Corona-uitbraak in woon- en zorgcentrum Diemen

Dertig cliënten en bewoners van verzorgingshuis Berkenstede in Diemen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Uit voorzorg is een van de drie torens helemaal in quarantaine gegaan en in een tweede toren geldt dat in ieder geval voor de afdelingen waar de besmettingen zijn geconstateerd.

Berkenstede bestaat in totaal uit drie torens, met ongeveer 180 bewoners en cliënten. In een woontoren en een toren waar cliënten met dementie wonen zijn coronabesmettingen geconstateerd. De woontoren is helemaal in quarantaine, bezoek is daar momenteel niet toegestaan.

Medewerkers in afwachting van testuitslag

Een woordvoerder van zorginstelling Cordaan laat weten dat alle personeelsleden die gewerkt hebben op de afdelingen waar besmettingen geconstateerd zijn, getest zijn. De uitslagen van die testen zijn deels nog niet binnen. Het is daarom niet duidelijk of er ook medewerkers besmet zijn met het coronavirus. Het merendeel van de besmette cliënten en bewoners kampt met lichte coronaverschijnselen.

De getroffen afdelingen gaan in ieder geval voor twee weken in quarantaine en uit voorzorg draagt het personeel beschermende kleding. 'Het is een ingrijpend en resoluut besluit', zegt de woordvoerder. 'Maar we hopen de crisis hiermee in twee weken te kunnen bezweren, zoals we dat eerder deden bij een instelling aan het Anton de Komplein.'

Knelt in de bezetting

Doordat personeelsleden van Berkenstede in afwachting van de uitslag van hun coronatest thuiszitten, knelt het in de bezetting van de instelling. 'We doen alles om het rond te krijgen, maar daar ligt wel de grootste uitdaging.'