De tweede golf in het Amsterdam UMC: 'Het ziekenhuis is weer veranderd in een crisisorganisatie'

In het Amsterdam UMC zijn weer dezelfde crisisteams als in maart samengesteld en er is weer een aparte corona-afdeling ingericht. De tweede golf brak een kleine drie weken geleden uit en zorgt voor problemen bij zowel het personeel als de hoeveelheid beschikbare bedden. 'Het ziekenhuis is veranderd in een crisisorganisatie', zegt hoofdverpleegkundige van de Intensive Care (IC) in het AMC, Susanne Heijmenberg.

In de twee vestigingen van het Amsterdam UMC, het AMC en het VUmc, zijn momenteel beide tien IC-bedden beschikbaar voor coronapatiënten. Achttien daarvan zijn er nu bezet. Het inrichten van zo'n corona-afdeling, ook wel cohortafdeling genoemd, zorgt ook voor meer druk op de reguliere zorg. De reguliere zorg wordt al voor zo'n 20 tot 30 procent afgeschaald. Het is een ingewikkelde puzzel, zegt Heijmenberg, maar voor acute zorg blijft altijd plek. 'Er is altijd een bed beschikbaar. Dat er soms druk is, een kwartier, een uur of twee uur, ja dat gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat wij geen bed hebben op de IC.'

Personeel

Net zoals er met bedden moet worden geschoven, wordt er ook met personeel geschoven. 'Je gaat op zo'n druk moment kijken waar er personeel is, en of er ergens personeel over is. Dat klinkt raar, maar door op een andere manier te kijken naar je verpleegratio, dus hoeveel verpleegkundigen per patiënt, en welke ondersteuning we daar nog kunnen bieden, kunnen we uiteindelijk toch ruimte krijgen.'

Bezoek

Tijdens de eerste golf was bezoek van familie niet mogelijk voor coronapatiënten in het ziekenhuis. Er waren niet genoeg beschermingsmiddelen en dus lagen patiënten soms wekenlang alleen in isolatie. Dat is nu anders. 'We hebben nu wel alle brillen en schorten voor het bezoek gereed, zodat zij ook op de cohorten bij hun familie kunnen zijn.'

'Situatie lijkt op maart'

Heijmenberg vertelt dat haar IC-personeel strijdbaar is, maar dat er af en toe ook een sfeer heerst van verslagenheid. Je ziet weer een situatie die heel erg lijkt op de situatie van maart. Nu weten we precies hoe de situatie in maart was, dat was relatief lang. Maar hoe lang gaat dit duren? Gaat het de hele winter duren? Duurt het tot na kerst en oud en nieuw? Als je dat beeld voor je hebt, in het ziekenhuis en als je naar buiten loopt, dat maakt je soms wel moedeloos.'