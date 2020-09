Hoofdverpleegkundige IC ziet druk weer toenemen: 'We zijn moe, maar de spirit is er'

Nu het aantal coronabesmettingen in de stad iedere dag stijgt, neemt ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen weer toe. En dat terwijl het personeel van de Intensive Care (IC) van het Amsterdam UMC nog maar net is bijgekomen van de eerste golf. 'Bij ons op de afdeling zijn we allemaal nog erg moe', zegt hoofdverpleegkundige Susanne Heijmenberg tegen AT5.

De patiëntenaantallen zijn nog niet te vergelijken met die van de eerste golf, maar toch is het hartstikke druk in het Amsterdam UMC. 'In de eerste golf werd binnen een paar dagen besloten: alles gaat naar Covid. Dat ging heel snel en daardoor hadden we opeens lucht, omdat er bedden vrij kwamen van operaties die bijvoorbeeld werden uitgesteld. Nu hebben we gezegd dat de reguliere zorg door moet draaien, dus nu doen we beide', zegt Heijmenberg.

Tot nu toe is er nog geen operatie of behandeling afgezegd. 'Misschien komt er een moment dat we de reguliere zorg toch een beetje moeten afschalen, maar ik hoop het niet.'