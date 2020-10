Werkzaamheden Singelgrachtgarage gestart: 'Fietspad Nassaukade komende jaren afgesloten'

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de Singelgrachtgarage zijn van start gegaan. Onder het water komt straks een parkeergarage voor achthonderd voertuigen. Voor het zover is moet nu eerst het bouwterrein aan de Nassaukade worden ingericht. In het AT5-programma Het Verkeer nemen we een kijkje bij de werkzaamheden.

AT5

De voorbereidende werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer. 'Om veilig te kunnen werken moeten we aanpassingen doen op het wegdek van de Nassaukade', legt omgevingsmanager Kim Pennings uit. Hiervoor wordt de Nassaukade, tussen de Raampoortbrug en de Zaagpoortbrug, vanaf maandag 19 oktober tot maandag 26 oktober volledig afgesloten van 22.00 uur 's avonds tot 06.00 uur 's ochtends.



Op dit moment is het fietspad aan de waterkant al afgesloten en ook een rijbaan van de Nassaukade. 'De langdurige afzetting voorkomt dat fietsers in contact komen met kruisend bouwverkeer. Pas na oplevering van de garage gaat het fietspad weer open.'

Nassaukade AT5

Quote 'Een ondergrondse parkeergarage is helemaal top want het verpest het straatbeeld gelukkig niet' buurtbewoner

Buurtbewoners die we spreken hebben gemende gevoelens over de komst van de parkeergarage.

'Een ondergrondse parkeergarage is helemaal top want het verpest het straatbeeld gelukkig niet', vertelt een van hen. Een cafébaas op de hoek denkt hier anders over. 'De bouwketen verpesten mijn uitzicht, ik kan nu het park niet meer zien.' Naar verwachting wordt de nieuwe parkeergarage onder de Singelgracht begin 2024 geopend.

Artist Impression Singelgrachtgarage-Marnix

