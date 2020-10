Aanleg warmteleiding Westerpark bijna klaar: 'Groningen groetjes uit Amsterdam'

Ook al komt het bakken uit de lucht, wegwerkzaamheden gaan altijd door. Zo ook bij het Westerpark waar de laatste werkzaamheden worden uitgevoerd voor de aanleg van twee warmteleidingen voor stadswarmte. 'Nog even en we kunnen bewoners van het GWL-terrein voorzien van duurzame warmte', vertelt projectleider Jamal Ghabri trots in het AT5-programma Het Verkeer.

In maart zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de twee warmteleidingen begonnen. De leidingen komen vanuit de Arlandaweg, waar al een stadswarmtenet is, lopen onder het Brettenpad in het Westerpark en eindigen bij het GWL-terrein. 'We hebben wat vertraging opgelopen door onvoorziene ondergrondse obstakels', legt Ghabri uit. 'Desalniettemin zijn we toch nu zo ver dat we het laatste stukje van de warmtetransportleiding bedekken met zand.'



De voordelen van stadswarmte zijn volgens Ghabri de betrouwbaarheid, het comfort en wat hem zelf erg aanspreekt is het duurzame karakter. Amsterdam wordt omringd door twee grote centrales. De warmte die daar vrij komt door het opwekken van energie of het verbranden van afval verdwijnt normaal gesproken door de schoorsteen. 'Met stadswarmte kunnen we deze warmte opvangen en gebruiken om thuis lekker te douchen', vertelde Ghabri eerder in Het Verkeer.

Buurtbewoners zijn blij dat met de komst van stadswarmte in de wijk. 'Als je op een wat duurzamere manier de stad kunt verwarmen dan is dat wel beter', vertelt één van hen. 'Geen gas meer, dus Groningen groetjes uit Amsterdam!'



Nu de werkzaamheden voor de aanleg van de warmtetransportleiding bijna klaar zijn, kunnen de Arlandaweg en de Waterkeringweg deze maand weer open voor verkeer. Het Brettenpad in het Westerpark blijft nog wel afgesloten omdat de gemeente het pad gaat verbreden. Voorbijgangers vinden het handig dat het pad nu wordt verbreed omdat het toch open ligt. 'Fantastisch dat ze het pad gaan verbreden dan hebben we straks minder last van rolschaatsers en fietsers. Want met mooi weer is het hier hartstikke druk', vertelt een wandelaar.



De werkzaamheden aan het Brettenpad duren tot half november. Tot die tijd worden fietsers omgeleid via de Haarlemmerweg.