Aanleg warmteleiding tussen Sloterdijk en GWL-terrein: 'Bijzonder project, stadswarmtenet nu ook binnen de ring'

Het Brettenpad in het Westerpark is op dit moment een lange gleuf van zo'n twee meter diep. Hier zijn ze namelijk bezig met het aanleggen van een warmtetransportleiding. De oude ING panden aan de westkant van het park, waar appartementen in komen, en het GWL-terrein worden straks aangesloten op het stadswarmtenet. AT5's Het Verkeer neemt een kijkje bij de werkzaamheden.

AT5

Stadswarmte binnen de ring 'Wat bijzonder is aan dit project is dat we nu binnen de ring een warmteleiding aanleggen', vertelt projectmanager Jamal Ghabri. De leidingen komen vanuit de Arlandaweg, waar al een stadswarmtenet is en eindigen bij het GWL-terrein. De voordelen van stadswarmte zijn volgens Ghabri de betrouwbaarheid, het comfort en wat hem zelf erg aanspreekt is het duurzame karakter. 'Amsterdam wordt omringd door twee grote centrales. De warmte die daar vrij komt door het opwekken van energie of het verbanden van afval verdwijnt normaal gesproken door de schoorsteen. Maar met stadswarmte kunnen we deze warmte opvangen en gebruiken om thuis lekker te kunnen douchen.'

Quote We zitten nu lekker een bakkie te doen maar als we aan het werk zijn is het knallen. werkman

De werkzaamheden kunnen gewoon doorgaan maar we houden wel rekening met het coronavirus, vertelt Ghabri. En dat zie je vooral terug in de manier waarop er gepauzeerd wordt. Normaal zitten de werkmannen in de keet maar nu buiten in een ruime kring. 'De koffie smaakt nog net zo lekker', vertelt één van hen als we even aanschuiven. Zijn collega haakt hier op aan: 'We zitten nu lekker een bakkie te doen maar als we aan het werk zijn is het knallen.'