Uitgaanspubliek zoekt nieuw tijdverdrijf na laatste kroegavond: 'Lekker neuken!'

Woensdagavond moest de stad er dan toch echt aan geloven, want om 22.00 uur 's avonds gingen de nieuwe corona maatregelen in. En dat betekent dat alle horecazaken ieder geval voor twee weken gesloten zijn. Om dit goed af te sluiten ging menig Amsterdam mers eropuit voor dat laatste biertje op, voorlopig, de laatste kroegavond.

'We gaan sowieso beginnen met een adtje', zegt een bezoeker die met vriendinnen nog wat drankjes doet. 'Echt heerlijk smaakt het, je moet er nu nog even van genieten', zegt een ander.

Ook bij Eddy's Bar wordt er nog flink gebruik gemaakt van de laatste uurtjes. En de leidinggevende twijfelt er geen seconde over, zij drinkt vanavond mee. 'De laatste avond zeker. Absoluut!'

AT5 komt in de avond vooral teleurgesteld uitgaanspubliek tegen, maar er is ook begrip. 'Ik begrijp Mark Rutte ook wel, als je zo de lijn ziet stijgen', zegt een voorbijganger. 'Het is wel gewoon een beetje jammer dat het weer een maand dicht moet, snap je? Ze zeggen twee weken, maar dat wordt sowieso een maand', vult zijn metgezel aan.

Nieuw tijdverdrijf

En nu? Wat gaat het publiek nu doen in, bijvoorbeeld, de weekenden? 'Gewoon thuis zitten', zegt een kroegbezoeker. Zijn partner denkt daar echter anders over. 'Lekker neuken! Ik kan er niets anders van maken.'

En dan is het zover. Het is 22.00 uur en de cafés moeten sluiten en daar gaat niet iedereen even lekker op. 'Ik moet gewoon om 22.00 uur naar fucking huis... Maar ik ga nooit meer naar huis, ik heb een after gevonden!'