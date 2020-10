TNO: resultaten sneltest komen voor 99 procent overeen met reguliere coronatest

Onderzoeksorganisatie TNO noemt de proef met de coronasneltest een succes. In de teststraat in de RAI werden de afgelopen weken bijna negenhonderd sneltesten gedaan. Uit de resultaten blijkt dat 99 procent van de uitslagen overeen kwam met die van de reguliere coronatest.

De LAMP-sneltest voldoet daarmee aan de door de GGD gestelde criteria van betrouwbaarheid, zo zegt TNO. Een volgende stap is nu dat de sneltest klinisch gevalideerd wordt en daarna kan grootschalige uitrol beginnen.

Minder lang thuis in quarantaine

Met de sneltest kan binnen een uur bepaald worden of iemand besmet is met het coronavirus en dat is veel sneller dan met de nu gebruikte PCR-test van de GGD. Mensen die nu getest worden moeten tot 48 uur wachten op de uitslag. In de tussentijd moeten zij thuis in quarantaine blijven. Als de sneltest in gebruik genomen wordt, dan kan die wachttijd flink omlaag.

Vandaag brengt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een werkbezoek aan een van de testlocaties in Amsterdam. De directeur van TNO, Paul de Krom, zal de resultaten van de proef met de sneltest dan met de minister delen.