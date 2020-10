Ondernemers eisen huurverlaging in bodemzaak: 'Anders is het einde in zicht'

Dat de coronacrisis nu langer en met meer maatregelen aanhoudt, is voor horeca-ondernemers een groot probleem. Zonder inkomsten kunnen zij vaak de huur niet betalen. Daarom pleit advocaat Bilal Coskun vandaag in de rechtbank voor een omzetafhankelijke huurprijs.

'Dat betekent dat je een bepaald percentage van je omzet gebruikt om de huur te betalen. Bij feestzalen is het gebruikelijk dat je twintig procent van je omzet reserveert voor je huur', vertelt Coskun. Wie in deze periode geen omzet maakt, hoeft ook geen huur te betalen.

Volgens Coskun is dat is niet oneerlijk voor de verhuurder: 'Winstmaximalisatie heb je pas als ieder zijn belangen worden meegewogen. Je hebt niks aan een failliete onderneming, die gaat sowieso niet zijn huur betalen.'

Slapeloze nachten

Voor client Ramazan Bozdag is de zaak doorslaggevend. Hij is eigenaar van feestzaal Rhone in Sloterdijk, dat door de maatregelen de deuren moest sluiten. Daardoor was het onmogelijk om de huur van 28 duizend euro per maand te betalen.

'Ik heb slapeloze nachten hierdoor. We hebben al zes rechtszaken gehad en we gaan maar door. En de schulden blijven maar oplopen. De omzetafhankelijke huurprijs is daarom heel erg in het belang', vertelt Bozdag.