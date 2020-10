'Rapper Lil' Kleine betrokken bij mishandeling in discotheek Rembrandtplein'

Het zou gaan om de mishandeling die gebeurde in de nacht 6 op 7 december bij de openingsavond van Oliva aan het Rembrandtplein. Het slachtoffer beschrijft dat hij die nacht samen met een vriend de discotheek binnenloopt en per ongeluk tegen een vrouw aanbotst.

De man excuseert zich en de twee sussen het ter plekke. Maar de man die bij haar staat, reageert agressief, vertelde de politie eerder in het opsporingsprogramma Bureau 020. Die man is volgens de krant de 26-jarige Jorik Scholte, die bekend is als rapper Lil' Kleine.

Nadat de 28-jarige man weer naar buiten gaat, zou de rapper hem hebben aangewezen bij zijn vrienden. Het slachtoffer werd vervolgens door twee mannen geschopt en geslagen. Ook als het slachtoffer op de grond ligt, wordt er op hem ingetrapt. Uiteindelijk helpt een vriend en een medewerker van de discotheek het slachtoffer overeind.

De manager van Lil' Kleine zou het slachtoffer hebben overgehaald om 'alles uit te praten' in plaats van aangifte te doen. De beelden van de daders die het slachtoffer hebben mishandeld zijn hier te zien.