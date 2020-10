Kruispunt Pieter Calandlaan wordt veiliger gemaakt: 'Het is een agressief stukje'

Het kruispunt Pieter Calandlaan / Christoffel Plantijnpad in Nieuw-West is een zogenoemde ''blackspot''. Om de verkeersveiligheid hier verbeteren wordt het kruispunt nu aangepakt. En dat is hard nodig vertelt een voorbijganger in het AT5-programma Het Verkeer. 'Het is een agressief stukje want automobilisten rijden hier veel te hard.'

'Het kruispunt van de Pieter Calandlaan en het Christoffel Plantijnpad ligt deze week helemaal open', vertelt projectleider Geert Boekel. Om het kruispunt veiliger te maken voor fietsers en voetgangers worden er meerdere maatregelen genomen. Zo komen er aan beide kanten van de Pieter Calandlaan verkeersdrempels zodat auto's de kruising rustiger naderen.



Voorbijgangers die we spreken zijn blij dat de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers wordt verbeterd. Maar, 'als automobilist moet je ook een beetje rekening houden, met of zonder drempel, want je doet het met elkaar', benadrukt een mevrouw die vaak langs de kruising fietst.



Naast de werkzaamheden aan het kruispunt wordt er ook onderhoud uitgevoerd aan het Christoffel Plantijnpad zelf. Iets wat geen overbodige luxe is volgens buurtbewoners. 'Ik moet toegeven dat het fiets- en voetpad wel aan renovatie toe waren', aldus een van hen.

Kruispunt Pieter Calandlaan/ Christoffel Plantijnpad AT5

Pieter Calandlaan afgesloten Voor auto’s is de Pieter Calandlaan ter hoogte van het kruispunt afgesloten en de omleiding verloopt grotendeels via de Cornelis Lelylaan. Fietsers en voetgangers kunnen gewoon langs het werk. De afsluiting heeft volgens Boekel ook voordelen. 'Het voordeel van het volledig afsluiten van de weg is dat wij veilig en snel kunnen werken waardoor de weg weer eerder opgeleverd kan worden.' Volgende week vrijdag 30 oktober gaat de Pieter Calandlaan weer open voor het autoverkeer en is de nieuwe oversteek voor fietsers en voetgangers klaar.