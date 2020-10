Ajax doet zichzelf tekort en verliest met 0-1 van Liverpool

Ajax heeft zichzelf tekort gedaan in de eerste Champions League-wedstrijd van dit seizoen. De ploeg van Erik ten Hag had de beste kansen, maar verloor door een eigen doelpunt met 0-1 van Liverpool.

Het eerste duel in de Champions League van dit seizoen begon met vuurwerk buiten het stadion, maar van het vuurwerk buiten de Arena was in eerste instantie weinig te merken op het veld.

Met vier verdedigers, vier middenvelders en twee spitsen stuurde Erik ten Hag zijn ploeg het veld in. Martinez en Schuurs vormden het centrale duo, Daley Blind ging een linie naar voren en Tadic en Neres moesten voorin voor de goals zorgen. Ook was er voor Davy Klaassen, net als tegen Heerenveen, een basisplaats.

Maar al na zes minuten moest Ajax wisselen. Mohammed Kudus liep een blessure op en werd vervangen door Quincy Promes. Het duel ontbrandde vervolgens en Ajax kwam er twee keer goed uit met mooie combinaties op het middenveld, maar echte kansen leverde dat nog niet op.

Beste kansen voor Ajax

Invaller Promes was vervolgens, na ruim een half uur spelen, dicht bij de openingstreffer. Nadat Martinez (kopbal) en Gravenberch (shot naast) het doel van Liverpool-doelman Adrián al onder vuur hadden genomen stuitte Promes op randje buitenspel van dichtbij op de keeper.

Ajax had het beste van het spel, des te zuurder was het ook dat de eerste goal aan de andere kant viel. Een voorzet van Mané werd kort na de grote kans voor Promes door Tagliafico, die in een reflex z'n been uitstak, tot eigen doelpunt gepromoveerd.

Vlak voor de rust had Dusan Tadic namens Ajax de 1-1 op zijn schoen. Zijn lob kon echter nét voor de lijn worden weggewerkt, waarna Per Schuurs aan de andere kant bijna voor nóg een eigen doelpunt zorgde.