De brandweer moest vannacht in actie komen voor het blussen van een autobrand op de Schoenerstraat in Noord.

Even na 3.30 uur kwam de melding dat er ter hoogte van het verzorgingstehuis Eduard Douwes Dekker een Volkswagen Polo in lichterlaaie stond.

Brandstichting is waarschijnlijk de oorzaak. Met enige regelmaat staan er auto's in de fik in Noord, volgens onze telling is deze brand de 29e dit jaar.