Kabinet komt met tegemoetkoming vaste lasten voor alle sectoren

Tot nu toe was die steun er bijvoorbeeld niet voor toeleveranciers en transportbedrijven, zo schrijft de NOS. Maar die bedrijven worden wel degelijk geraakt door de coronacrisis. Alle bedrijven die door de coronacrisis meer dan 30 procent omzetverlies hebben komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Extra steun horeca en evenementenbranche

Naast de uitbreiding van de tegemoetkoming in de vaste lasten, komt er ook een eenmalige uitkering aan horecabedrijven die door de kort van te voren aangekondigde sluitingsplicht met veel versproducten bleven zitten. Ook de zwaar getroffen evenementenbranche krijgt extra financiële steun. Gemeenten die hun inkomsten drastisch hebben zien dalen kunnen ook een tegemoetkoming verwachten.

De nieuwe maatregelen kosten naar verwachting miljarden extra. 'We kunnen dit betalen', zei Hoekstra. 'Maar het blijft geld dat we moeten lenen en later moeten terugbetalen.'

Vanavond geven ook premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) een kort persstatement. Er wordt niet verwacht dat zij met nieuwe maatregelen komen.