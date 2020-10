Enorme autoprikker in toekomstig stadspark Zuidoost

Het is nu nog een van de drukste straten van Zuidoost, maar in de toekomst verandert de Hondsrugweg (tussen het Arenagebied en Ikea) in een stadspark. Om die overgang kracht bij te zetten werd er vandaag een kunstwerk van Streetart Frankey geplaatst: een enorme papierprikker met drie echte auto's erop gespietst.