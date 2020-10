OM: Verdachte dood Bas van Wijk schoot ook in richting van drie anderen bij Nieuwe Meer

De 20-jarige Samir El Y., die verdacht wordt van het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk bij de Nieuwe Meer afgelopen zomer, zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) ook in de richting van drie andere personen hebben geschoten die dag.

Politie Amsterdam

De verdachte verschijnt woensdag voor het eerst voor de rechter op verdenking van het doodschieten van de uit Badhoevedorp afkomstige Bas van Wijk. El Y. heeft eerder al bekend te hebben geschoten. Het slachtoffer was op 8 augustus met een groep vrienden in het park 'De Oeverlanden' bij de Nieuwe Meer. Het was die dag erg druk vanwege een hittegolf. Op een bepaald moment ontstond een conflict met een andere groep, waartoe verdachte Samir El Y. behoorde. Die liep volgens justitie in de richting van de groep van Bas. Tegen een man die een Rolex droeg, zou hij hebben geroepen: 'Wie is degene die zolang naar ons kijkt?' El Y. zou vervolgens in de grond hebben geschoten en hebben gezegd: 'Deze kwam in de grond en de volgende komt ergens anders dus doe maar niet zo bijdehand. Geef mij de klok. Waar is die Rolex?'

Quote 'Moet ik jou door je kankerknie schieten? Ik maak geen grappen. Ik bluf niet, ik doe het gewoon’ uitspraak van Samir El Y., volgens het OM

Daarnaast zou El Y. zijn hoofd volgens het OM tegen het hoofd van iemand anders uit de groep van Bas hebben geduwd, terwijl hij zijn vuurwapen op het been van dat slachtoffer hield. Vervolgens zou hij hebben geroepen: 'Moet ik jou door je kankerknie schieten? Ik maak geen grappen. Ik bluf niet, ik doe het gewoon’. El Y. schoot daarna volgens justitie op of in de richting van een ballon die het slachtoffer in zijn handen had. Uit de aanklacht blijkt dat El Y. ook in de richting van een ander persoon zou hebben geschoten. Dit slachtoffer stond volgens justitie 'oog in oog' met de verdachte. Het OM stelt dat El Y. 'rakelings langs' dit slachtoffer heeft geschoten.

Quote 'Het is absoluut niet zo dat mijn cliënt in de richting van andere personen heeft geschoten' advocaat van samir el y.

Veerle Hammerstein, de advocaat van El Y., laat aan AT5 weten dat de stelling van het Openbaar Ministerie 'absoluut niet klopt'. 'Er zijn 43 getuigen gehoord, allemaal omstanders. Er is heel wisselend verklaard. Volgens getuigen was er een discussie gaande, die ontaardde in het schieten op de grond, maar het is absoluut niet zo dat mijn cliënt in de richting van andere personen heeft geschoten, zoals het OM beweert', aldus Hammerstein.

AT5 / Luuk Koenen