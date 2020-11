110 jaar oude bomen gekapt voor Singelgrachtgarage: 'We hebben ze keihard nodig'

Na jarenlange discussies, is de bouw van de Singelgrachtgarage toch echt van start gegaan. Tot onvrede van buurtbewoners zijn daarvoor meteen al vier oude bomen gekapt. 'We hebben ze keihard nodig, onder andere om de stad koel te houden.'

Ook Thomas Schlijper, stadsfotograaf en buurtbewoner, is sceptisch. 'Hebben we zo'n opslag voor autootjes nog wel nodig over tien of twintig jaar? Of is er dan veel meer deelvervoer?', vraagt hij zich af.

Daarnaast snapt Schlijper niet waarom de ingang van de garage nou net in het plantsoentje moet komen. De kap van vier bomen, met een leeftijd tot wel 110 jaar, had volgens hem namelijk voorkomen kunnen worden. 'Precies daarnaast ligt een enorme vlakte, waar er niks gebeurt. Gebruik dat dan, het is toch al lelijk hier.'

Herplanting

De gemeente geeft aan dat er voor iedere boom die gekapt wordt, een nieuwe boom wordt teruggeplant. Maar ook hier ziet Schlijper het nut niet van in.

'Het is nu 2020, de boom die hier stond komt uit 1910. Dan moeten we over 110 jaar bekijken of dat herplanten zin heeft gehad', stelt hij. 'Leuk en aardig, dat herplanten, maar dan komt er zo'n klein sprietje terug.'

Referendum

De kritiek komt niet uit het niets. Buurtbewoners protesteren al jaren tegen de komst van de garage. Toch bleek er tijdens een adviserend referendum in 2010 een kleine meerderheid vóór de plannen te zijn.

De gemeente heeft daarom uiteindelijk toch doorgezet. 'Als je niet voor het plan bent, sta je als burger altijd al 10-0 achter. Het plan is al helemaal uitgewerkt, het komt daar gewoon', vindt Theunissen.

Kap

De bouw is in elk geval nu gestart. Het is de bedoeling dat er in 2024 geparkeerd kan worden in de Singelgrachtgarage.

Of daarvoor nog meer bomen gekapt moeten worden, is onduidelijk. De gemeente heeft in principe een kapvergunning voor twee andere bomen, maar er wordt nog onderzocht of de kap noodzakelijk is. Verder wordt er bekeken of het mogelijk is om een aantal bomen te verplaatsen.