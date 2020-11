Knip in de De Clercqstraat vanaf 9 november: 'We gaan onderzoeken of een fietsstraat mogelijk is'

Maandag 9 november gaat er een verkeersproef op de De Clercqstraat van start. Door een knip op brug 108, ter hoogte van de Da Costakade, aan te brengen wil de gemeente onderzoeken of een fietsstraat hier mogelijk zou zijn. 'De De Clercqstraat, Jan Evertsenstraat en een deel van de Admiraal de Ruijterweg zijn namelijk toe aan een herinrichting', vertelt omgevingsmanager Lieselotte Nalis in het AT5-programma Het Verkeer.

'We willen de straten opnieuw gaan inrichten omdat het hier veel te druk is. Er is te veel verkeer op te weinig ruimte', legt Nalis uit. Op de fietspaden is te weinig ruimte voor de dagelijkse 22.000 fietsers en op het kruispunt Jan Evertsenstraat/Admiraal de Ruijterweg gebeuren regelmatig ongelukken. Ook is er weinig ruimte voor voetgangers en zitten auto's en trams elkaar in de weg.

'Het is hier altijd wel druk, vooral het inhalen is een gedoe'

Voorbijgangers en bewoners beamen dat het hier vaak erg druk is. 'Vooral het inhalen is een gedoe', aldus een jongeman op de fiets. Een bewoonster heeft vooral veel last van het lawaai van alle auto's en trams. 'Als we de ramen openzetten is het na vijf minuten, doe maar weer dicht.'

Ondernemers zijn verdeeld over de plannen voor een herinrichting. 'Ik vind het sterk overdreven. Nog helemaal niet zo lang geleden is deze straat gedaan. Als ondernemer is het lastig wat er allemaal gebeurd', aldus de eigenaar van een fietsenwinkel op de De Clercqstraat.

Brug 108 Da Costakade gaat dicht voor doorgaand autoverkeer

Eén van de mogelijkheden die de gemeente wil onderzoeken is of de straten ingericht kunnen worden als fietsstraat. 'Om dat mogelijk te maken moet er minder autoverkeer rijden want de auto is dan te gast', legt Nalis uit. Daarom komt er vanaf maandag 9 november een knip voor autoverkeer in de De Clercqstraat bij brug 108. 'Zo kunnen we onderzoeken hoe het verkeer zich dan gaat verspreiden over de buurt en of andere wegen dat aan kunnen.'

Kijkersvraag: Nieuwgierig hoe de afzetting gaat worden, kan het iets vrolijks worden?

Eigenaar van Sterk Amsterdam vraagt zich als ondernemer en bewoner af hoe de afzetting gaat worden. 'Zet nou geen blokken of hekken maar zet er bijvoorbeeld kerstbomen neer zodat het er wel een beetje vrolijk uitziet', stelt hij voor. Nalis vindt het en leuke vraag en antwoord dat ze gaan kijken of ze de afzetting wat vriendelijker kunnen maken.