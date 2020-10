Buurt verdeeld over knip in de De Clercqstraat: 'Vreselijk, hoe moet je dan de stad in?'

Automobilisten reageren vandaag niet enthousiast. 'Dat vind ik vreselijk. Wat moeten we dan? Hoe moet je anders in de stad komen?' Buurtbewoners zijn minder negatief, ook omdat ze vaak zelf geen auto hebben. 'Ik denk dat we best wel wat plekken in Amsterdam kunnen gebruiken waar minder verkeer is. Ik denk wel dat het op andere punten in Amsterdam drukker gaat worden', zegt een van hen.

Ondernemers geven al jaren aan dat ze willen dat de drie straten een andere indeling krijgen. 'Ik kijk heel erg uit naar een wat rustigere straat qua verkeer', vertelt winkelier Nathalie Zoeteweij. 'En ook lijkt het me heel erg fijn dat de stoepen wat breder worden, dat het fietspad een beetje verlegd wordt, waardoor we veel meer ruimte krijgen en het ook een wat gezelligere straat gaat worden.'