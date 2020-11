Amerikaanse Amsterdammers naar de stembus: 'Het is een schande dat Trump president is'

Morgen trekken Amerikanen massaal naar de stembus om te kiezen wie hun nieuwe president zal worden. Blijft het president en Republikein Donald Trump? Of komt Democraat Joe Biden als winnaar uit de strijd? In Amsterdam wonen bijna 13 duizend Amerikanen en daarvan hebben heel wat hun stem al uitgebracht. Vandaag spreken we Heather uit Atlanta, Georgia.

In Amerika stond Heather negatief tegenover het betalen van hoge belastingen. Haar leven in Amsterdam bracht hier verandering in, omdat ze inziet dat er ook goede dingen mee gedaan kunnen worden. 'Ik ben gaan kijken naar deze prachtige stad en ga dagelijks om met mensen die profiteren van het belastingsysteem.'

Quote 'Mijn zus stierf omdat ze gestopt was met haar medicatie en dat kwam omdat ze die niet meer kon betalen' HEATHER, amerikaanse amsterdammer

Heather, oorspronkelijk Republikeinse, is tegenwoordig aanhanger van de Democratische Partij. Per post heeft ze haar stem uitgebracht voor Joe Biden. Haar keuze viel grotendeels op hem vanwege zijn steun voor Obamacare, een wet die streeft naar betaalbare zorg voor iedereen. Iets waar Trump van af wil, mede vanwege de hoge kosten. De kwestie gaat haar persoonlijk aan het hart. Heather haar zus overleed afgelopen september op tweeëndertigjarige leeftijd. 'Ze stierf omdat ze gestopt was met haar medicatie en dat kwam omdat ze die niet meer kon betalen.' Een nieuw Amerika Heather vindt het schande dat Trump de president is van haar land. 'Ik ben teleurgesteld op de manier hoe mijn land veranderd is van een land waar iedereen naar toe wilde, naar een land waar mensen uit willen ontsnappen.' 'We zijn allemaal doodsbang', vertelt Heather als ze het heeft over de uitslag van morgen. 'We denken dat het Biden zal worden, maar we dachten ook dat het Hillary zou worden in 2016.'