OM: 31-jarige man broedde op aanslag tijdens Pride

De politie heeft - naar nu blijkt - eerder dit jaar een 31-jarige man opgepakt die op een plan zou hebben gebroed voor een aanslag tijdens de Gay Pride of een politiebureau. Hij zocht onder meer via internet naar chemicaliën voor explosieven en naar onderdelen om een kalasjnikov in elkaar te zetten. Dat blijkt uit de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie.

Tahsin E., volgens het OM geïnspireerd door het gedachtegoed van de Islamitische Staat, zocht op internet naar informatie om zijn plannen vorm te geven. Zo onderzocht hij welke grondstoffen hij nodig had voor explosieven en probeerde hij via Twitter om onder meer een wapen te krijgen om te gebruiken bij de Pride.

De verdachte is geen onbekende van justitie. Hij was net voorwaardelijk vrij na een celstraf voor het maken van een wapen. Dat belette hem niet om openlijk te praten over het doden van mensen: met name politieagenten en Joden.

'Jew spotted'

Zo plaatste hij op Twitter onder meer een video van een computerspel waarin iemand met een automatisch vuurwapen werd doodgeschoten. Hij schreef erbij 'Jew spotted'. Op Whatsapp deelde hij afbeeldingen van politieagenten en schreef erbij dat ze 'stinkdieren' waren die een paar kogels door hun voorhoofd wilden hebben.

Op Twitter zou hij ook in een openbaar bericht hebben gevraagd of iemand een AK47 te koop had, die had hij nodig voor de Pride, zo schreef hij. De man werd in augustus opgepakt en verschijnt aanstaande vrijdag voor het eerst voor de rechter.

Pride vaker doelwit

Het is niet de eerste keer dat de Pride als doelwit wordt genoemd voor een aanslag. Een Arnhemse terreurgroep zou het ruim twee jaar geleden ook op het evenement hebben gemunt. De plannen van deze verdachten leken serieuzer. Dankzij een politie-infiltrant konden de Arnhemmers in Weert worden opgepakt. De rechtbank legde zes mannen vorige maand straffen tot 17 jaar op vanwege het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland.