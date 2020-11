Politie zocht afgelopen zomer opnieuw naar vermiste Sabrina Oosterbeek na tip van gedetineerde

Het Openbaar Ministerie (OM), dat twintig jaar cel en tbs had geëist, ging tegen die uitspraak in beroep. Tijdens de behandeling bij het gerechtshof blijkt vandaag bovendien dat het onderzoeksteam van de politie de omvangrijke zaak nog niet heeft losgelaten.

Dat bleek vandaag bij een tussentijdse zitting van het hoger beroep tegen W. De politie heeft de afgelopen jaren in verschillende plassen in Amsterdam en omstreken gezocht naar Oosterbeek, maar tot nog toe zonder resultaat.

Zo laat het OM weten dat onlangs nieuw dna-bewijs naar voren is gekomen, dat zou duiden op betrokkenheid van W. bij de dood van Roossien. Het gaat om dna-sporen van de in 2003 vermoorde Roossien. Die sporen zijn aangetroffen op een vuilniszak waarin in 2004 de lichaamsdelen van Mirela Mos zijn gevonden.

Volgens Dekens roept het nieuwe spoor meer vragen dan antwoorden op. 'Het OM heeft het over nieuwe technieken, maar daar lees ik niets over in het dna-rapport. Het klinkt brisanter dan het is.' Dekens heeft via het Hof gevraagd om nadere toelichting van de dna-deskundige.

Sprankje hoop

Het nieuws over het dna-spoor zorgt bij de nabestaanden van Monique Roossien in ieder geval voor een sprankje hoop. 'Zeker na de uitspraak in eerste aanleg geeft dit wel het gevoel: ze zijn aan het werk. En dat geeft hoop. Maar het dna op dit moment, zoals dat gevonden is, moet nog zoveel verder uitgezocht worden. Dus ja: hoop, maar tegelijkertijd is er ook die nuancering', vertelt Wendy van Egmond, de advocaat van de familie van Monique, die ook de nabestaanden van Mirela en Sabrina vertegenwoordigt.