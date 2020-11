Halsema: 'Vrijheid van meningsuiting beetje inperken onacceptabel'

Burgemeester Halsema heeft in de gemeenteraad namens de stad opnieuw haar afschuw uitgesproken over de aanslagen in Frankrijk en in Wenen.

Ook reageerde ze op uitspraken van imam Yassin Elforkani die vorig week vrijdag opperde dat het misschien wel ietsje minder kon met de vrijheid van meningsuiting als de profeet Mohammed wordt beledigd.



Halsema: 'Onze vrijheid zit verankerd in onze grondrechten en daarop zijn geen compromissen mogelijk. Jihadisten en hun handlangers misbruiken de grondrechten met het doel ze te vernietigen. Dat mogen we niet toestaan. Anderen suggereren om de vrijheid van meningsuiting maar een beetje in te perken zodat niemand gekrenkt raakt. Onacceptabel. Weer anderen beweren dat we de vrijheid van godsdienst nu maar moeten inperken. Ook dat kan niet. Onze grondrechten en onze vrijheid zijn er voor iedereen en zijn ondeelbaar.'



Na vragen uit de raad voegde ze daar nog aan toe dat ze dit binnenkort aan Elforkani zal overbrengen als ze hem spreekt: 'Ik ben het zeer met hem oneens.'

Halsema sprak daarnaast haar steun uit voor leraren in Amsterdam die onverstoorbaar doorgaan met hun werk na de 'barbaarse moord' op hun Franse collega Samuel Paty: 'Laten wij hier als stadsbestuur nog eens uitspreken hoe verschrikkelijk trots wij op hen zijn. Zij hebben heel scherp voor ogen hoe belangrijk zij zijn om kinderen tot weerbare en vrije burgers te laten opgroeien.'



Ook vroeg ze aandacht voor moslims in Amsterdam die hun religie niet langer willen laten misbruiken en zich daarover uitspreken: 'Ook zij moeten zich gesteund weten door het stadsbestuur. Ook voor hen staan onze deuren altijd open.'



Op vragen van Forum voor Democratie over dreiging in Amsterdam op een mogelijk terroristische aanslag, zei Halsema dat de 'zaak goed in de gaten wordt gehouden' en dat de stad 'er op is voorbereid en bedacht'.