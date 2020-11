Plan voor minder auto's op Sloterweg: doorgaand verkeer via cameratoezicht beboet

Dat schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. Volgens Dijksma is het met 15.000 auto's per dag op dit moment veel te druk op de weg. 'Hier is deze weg te smal voor. Het leidt tot gevaarlijke situaties en tast de leefbaarheid aan.'

Vier camera's

Ze wil daarom dat er vier camera's worden geplaatst: twee op de Sloterweg en twee op de Laan van Vlaanderen. Het doorgaande verkeer, dat bijvoorbeeld naar de A4 of A9 wil, moet omrijden via de Plesmanlaan/Huizingalaan/Oude Haagse weg (S107) en Ookmeerweg (S106). Mocht de Sloterweg toch gebruikt worden, dan wordt er automatisch een boete op kenteken geschreven. Het Openbaar Ministerie moet hier overigens nog wel toestemming voor geven.

Ook moet de rotonde Baden Powellweg/Vrije Geer/Plesmanlaan omgebouwd worden tot een T-splitsing met een afslagverbod vanaf de Baden Powellweg naar de Sloterbrug. De camera's en tijdelijke maatregelen met afslagverboden worden uiterlijk in 2022 verwacht en kosten 350.000 euro. Het ombouwen van de rotonde moet in 2024 zijn afgerond en kost 1,2 miljoen euro.

'Zonder nadelige effecten'

Met de maatregelen kunnen Sloten en Nieuw-Sloten volgens de gemeente als één gebied autoluw worden ingericht 'zonder noemenswaardige nadelige effecten' op de Plesmanlaan en Johan Huizingalaan. Bewoners van het gebied en bedrijven krijgen een ontheffing. Er wordt nog bekeken welke voorwaarden daarvoor moeten gelden. Bezoekend bestemmingsverkeer zal moeten omrijden om het gebied binnen te komen.

Dit weekend deden buurtbewoners en hockeyvereniging Xenios nog hun verhaal bij AT5 over de situatie op de weg. Ze vragen al jaren aandacht voor de situatie en zeggen dat het niet veilig voor fietsers is.