Slachtoffer phishingmail 17.000 euro lichter, politie toont beelden verdachte

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die verdacht wordt meerdere geldbedragen te hebben opgenomen in een phishingzaak eind december vorig jaar.

'Een 55 jarige man uit het Limburgse Meerssen komt er vorig jaar opeens achter dat de 17.000 euro die op zijn rekening stond verdwenen is. Uit onderzoek blijkt dat hij het slachtoffer is geworden van een phishingmail', zegt Jelmer Geerds van de politie Amsterdam.

Door op een link in een e-mail te klikken heeft het slachtoffer zonder dat hij het doorhad de controle over zijn bankrekening uit handen gegeven. 'Van zijn rekening wordt geld overgemaakt naar een aantal bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat er daarna meerdere keren geld opgenomen is bij geldautomaten in Zoetermeer en Amsterdam. Van die geldopnames zijn beelden vrijgegeven', zegt Geerds.