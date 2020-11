Gemeente doet suggestie voor Sint-Maarten: geen snoep, maar spruitjes

Is het een 1 aprilgrap in november, of een welgemeend advies van de gemeente? Dat is de grote vraag. Ouders die dit jaar ondanks de beperkingen toch Sint-Maarten met hun kinderen willen vieren, kunnen in plaats van snoepgoed ook spruitjes aan hun kind geven, die suggestie wordt gedaan op de gemeentelijke website.

De veiligheidsregio adviseerde eerder om Sint-Maarten (11 november) dit jaar niet op de traditionele manier te vieren vanwege de coronacrisis. Het met lampionnen langs de deuren gaan om liedjes te zingen en daarvoor snoepjes (en af en toe die gezonde mandarijn) te krijgen, wordt sterk afgeraden vanwege de kans op besmettingen.

'Iets gezonds'

In plaats daarvan adviseert de gemeente om het feest thuis te vieren. Zo kunnen kinderen natuurlijk wel aan hun eigen voordeur een liedje zingen. 'Beloon dat met een snoepje, of ‘iets gezonds’ natuurlijk! Spruitjes bijvoorbeeld. Net wat u het beste vindt. Want dit jaar heeft u dat helemaal zelf in de hand', zo schrijft de gemeente als handige tip.

Het bij veel kinderen 'geliefde' eten maak nog een comeback verderop in het bericht van de gemeente. Zo kunnen de spruitjes ook gebruikt worden in een 'snoepjesspel'. In dat geval is het advies wel om ook tomaten, worteltjes en radijsjes te gebruiken, voor de gezonde afwisseling.