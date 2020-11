Gemeente werkt aan nieuwe app voor online contact met Amsterdammers

IRMA, zoals de app heet, is anders dan DigiD dat nu gebruikt wordt voor het online contact met overheidsinstanties. Bij het gebruik van die laatste methode wordt altijd het burgerservicenummer gedeeld met de betreffende overheidsinstantie, met IRMA hoeft dat niet. Bovendien worden de gedeelde gegevens bij IRMA alleen opgeslagen op het gebruikte mobiele apparaat.

Buurtonderzoek of paspoort

Niet in alle gevallen is het nodig dat Amsterdammers hun burgerservicenummer delen met de gemeente. Dat hoeft bijvoorbeeld niet bij een onderzoek naar veiligheid in de buurt, maar weer wel wanneer een paspoort aangevraagd wordt. In die individuele gevallen kan via IRMA andere informatie gedeeld worden. De IRMA-app is onderdeel van een online privacy-campagne goedID, waar ook andere instellingen aan meedoen.

'Als stad vinden we het belangrijk dat we op een veilige en verantwoorde manier omgaan met de data van Amsterdammers. Maar tegelijkertijd willen we onze dienstverlening verbeteren en voor iedereen toegankelijk maken', zegt verantwoordelijk wethouder Touria Meliani. 'Privacy versus gemak lijkt soms een spanningsveld te zijn, maar niet als je kijkt naar IRMA en goedID.'

Wet Digitale Overheid

De IRMA-app, die ontwikkeld is door de Radboud Universiteit en de Stichting Privacy by Design, loopt vooruit op de wet Digitale Overheid die momenteel door de Eerste Kamer behandeld wordt. Zodra die wet is aangenomen kan IRMA ook gebruikt gaan worden. Amsterdammers die nieuwsgierig zijn naar de app kunnen IRMA al downloaden in de Apple Store of de Google Playstore.