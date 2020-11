Stad NL V Buurt is wel klaar met verwaarloosde 'klaagmuur': 'Komt er weer zo'n lelijk ding'

De Rooie Rotmuur, de Klaagmuur, de Liga. Het kunstwerk, dat officieel De Muur heet, heeft vele bijnamen. Veel buurtbewoners van de Meeuwenlaan en de Gedempte Insteekhaven in Noord zijn er klaar mee, het is verwaarloosd en - omdat het nogal groot is - wordt het uitzicht belemmerd. Ze hoopten dan ook dat het werk wel eens een keer zou worden vervangen door iets moderners. Maar het stadsdeel heeft de buurt per brief ingelicht dat er een nieuwe Muur komt.

Het werk van kunstenaar Alfred Eikelenboom staat er al 33 jaar wordt binnenkort vervangen door een plastic exemplaar. 'Ik dacht dat dat lelijke ding eindelijk weg zou gaan, komt er weer zo'n lelijk ding', aldus een van de bewoners die uitkijkt op de 'Ligakoek'.

'Het verpest het uitzicht van de mensen. Ik snap niet waar ze mee bezig zijn. Een muur tussen twee woonwijken, we wonen toch niet in Berlijn?'

Quote 'Een muur tussen twee woonwijken, we wonen toch niet in Berlijn?' bewoner meeuwenlaan

Een enkeling kan De Muur wel waarderen. 'Het is mooi, maar niet in deze staat.' Maar de meeste mensen die we spreken zijn er wel op uitgekeken. 'Het is een waardeloos ding. Toen we hier kwamen wonen 29 jaar geleden noemden we het de roze ligakoek. Maar nu staat ie op instorten.' De meesten hoopten dat er iets moderners voor terug zou komen. 'Komt er een nieuwe terug? Dat meen je niet? Weer zo'n lelijk ding. Ik dacht: "Dat vieze ding gaat eindelijk weg".'

De dochter van de in 2014 overleden kunstenaar heeft in overleg met het stadsdeel een bedrijf gevonden dat De Muur helemaal na kan maken. In het plastic zodat het geen klankkast meer is, vertelt stadsdeelbestuurder Esther Lagendijk in een column.

Quote 'Laat die dochter het dan lekker in haar eigen tuin zetten' bewoner meeuwenlaan

'Laat die dochter het dan lekker in haar eigen tuin zetten. Wij vinden het allemaal afschuwelijk hier.' Toch wordt het komende week weggehaald en vervangen door een nieuw rood exemplaar.