Tientallen coronaboetes uitgedeeld bij illegaal feest in Noord

Op een parkeerplaats in de Beemsterstraat in Noord is gisteravond een illegaal feest stopgezet. Hierbij waren 65 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal beboet voor het niet naleven van de coronaregels. Die boete is 95 euro .

Rond 20.15 uur kwam de politie ter plaatse. Een man is aangehouden omdat hij verdovende middelen op zak had. Er is geluidsappraatuur in beslag genomen door de politie. Opvallend was dat er ook honkbalknuppels waren, ook die zijn in beslag genomen.

De politie heeft het de afgelopen tijd druk met het optreden bij illegale feesten/bijeenkomsten. Gisteren werd onder een viaduct in het Amsterdamse Bos een illegaal feest stopgezet. Nadat agenten ter plaatse waren gekomen, kregen alle feestgangers een waarschuwing.