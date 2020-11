Buurtbewoners zoeken naar vermiste Tsang (84): 'Krijg er kippenvel van'

Zo'n twintig vrijwilligers kwamen vanmiddag op de Nieuwmarkt bij elkaar om naar de vermiste 84-jarige Chinese Kam Psiu Tsang te zoeken. Hij is sinds vrijdag niet meer gezien. 'Ik krijg daar kippenvel van.'

Meneer Tsang heeft afgelopen vrijdag waarschijnlijk zelf zijn woning verlaten in de Nieuwmarktbuurt. Hij is slecht ter been, maar heeft zijn rollator niet meegenomen. Wel heeft hij waarschijnlijk een stok bij zich. Hij spreekt geen Nederlands en heeft geen mobiel bij zich. Hij heeft ook zijn medicijnen niet bij zich.

'Ik ken meneer Tsang van elkaar gedag zeggen op straat. We staken dan de hand op. Hij kon geen Nederlands, alleen Chinees of Kantonees', zegt een buurtbewoner die meehelpt met zoeken.

Kippenvel

'Ik kreeg er kippenvel van toen ik het hoorde', zegt een ander 'Mijn vader is zestig jaar geleden vermist geraakt. Toen zocht niemand. Hadden ze dat maar gedaan. Ik dacht, nu kan ik misschien iets doen in de zoektocht.'

Manlun Tang, woordvoerder van de familie, heeft geen idee wat er met de vermiste Tsang kan zijn gebeurd. 'Hij is op hoge leeftijd. Misschien is hij verward geraakt doordat hij een half jaar binnen moest zitten en de weg buiten niet meer wist. Hij spreekt de taal niet en kan dus ook niet anderen om hulp vragen.'