Kapper Krugerplein bezorgd na schietpartij: 'Hebben het al moeilijk door dat coronagedoe'

De schietpartij van afgelopen nacht op het Krugerplein in Oost vond plaats vlakbij de kapperszaak van Emre Serhat. Hij was 's nachts snel ter plaatse, nadat hij video's kreeg doorgestuurd van buurtbewoners. 'Ik was bezorgd over mijn winkel.'

AT5

Bij de schietpartij raakte een 30-jarige man zwaargewond. 'Kijk hier zie je de bloedspetters nog, maar vannacht toen ik de video's zag, dacht ik: stel dat er kogel door het raam is geschoten, dan mag de zaak niet meer open. En we hebben het al moeilijk door al dat coronagedoe. Dus ik was bezorgd, ik kwam even de agenten aanspreken. Mag ik open of niet', vroeg de kapper zich af. Vanochtend stond hij net als gisteren zijn klanten te knippen in zijn zaak aan het Krugerplein. Daar is het al maanden onrustig door drugsoverlast en hangjongeren die vuurwerk afsteken, zeggen buurtbewoners. Een maand geleden is er dan ook een camera geplaatst op het plein.

Quote 'Sinds die camera er is, is het wel rustig, maar de hangjongeren zijn er altijd wel' Emre Serhat, kapper Krugerplein

Maar het is niet de oplossing volgens Serhat. 'Sinds die camera er is, is het wel rustig, maar de hangjongeren zijn er altijd wel. Hier in een straatje of daar aan de overkant van het plein. Je kan het niet voorkomen. Je kunt het niet tegenhouden.' De politie gaf vorige maand al aan dat ze actie ondernemen om de overlast te bestrijden, maar dat het lastig is om de jongeren op heterdaad te betrappen. Toch kan het beter volgens de buurtbewoners. 'Over het algemeen weten ze volgens mij ook wel uit welke hoek de overlast komt. Dus het zou fijn zijn als ze daar wat harder achteraan kunnen gaan.'

Sinds kort hangt er een camera op het Krugerplein

'Hangjongeren moeten zelf meer initiatief nemen om leuke dingen te doen, want hangen is niet leuk. Aan de andere kant vind ik dat er een handhaving moet zijn', zegt een andere omwonende. Serhat vindt ook dat de gemeente er wat aan moet doen. 'Alles is dicht, ook de buurthuizen. Er moet toch wat zijn voor de jongeren. Ze moeten gewoon meer afleiding hebben.'