Meer snorfietsers negeren helmplicht en fietspadverbod; proef met digitale handhaving

Uit een recente telling van de gemeente blijkt dat 11 procent van de snorfietsers toch gewoon op het fietspad rijdt waar dat niet mag en zij dragen daarbij ook nog eens geen helm. In september vorig jaar lag dat percentage nog op 8 procent. Het overgrote deel van de snorfietsers (73 procent) houdt zich overigens wel aan de regels. Toch is het stijgende aantal overtreders reden voor wethouder Dijksma (Verkeer) om een proef met digitale handhaving te beginnen.

Die proef met tien verkeerscamera's is ook het resultaat van de huidige druk op de boa's en agenten in de stad. Zij hebben met het handhaven op de coronaregels, alcoholmisbruik en snelheidsovertredingen al een behoorlijk vol takenpakket. Het digitaal handhaven op de snorfietsregels moet iets van die druk wegnemen.

Geen digitale controle op helmplicht

Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die de camera's voor dit doel gaat gebruiken. De camera's worden geplaatst op plekken waar snorfietsers het fietspadverbod vaak overtreden. Controleren op de helmplicht is digitaal niet mogelijk. Waar de tien camera's precies komen te staan is nog niet duidelijk. De proef start begin volgend jaar en duurt twaalf maanden.

Mogelijk worden de snorfietsregels ook uitgebreid naar Nieuw-West, het stadsdeel heeft de wethouder daar om gevraagd. Dat besluit wordt meegenomen in het Meerjarenplan Verkeersveiligheid, dat dit voorjaar wordt gepresenteerd.