Vier Amsterdammers aangehouden op verdenking van 'tikkiefraude'

De politie kwam de verdachten van deze ‘tikkiefraude’ op het spoor via een onderzoek naar verschillende straatroven die in januari en februari van dit jaar in Amsterdam-Noord hadden plaatsgevonden. Dat onderzoek leidde naar een verdachte van een tiental straatroven én naar een heler. Nader onderzoek wees uit dat deze heler zich zeer frequent met bovenbeschreven tikkiefraude zou bezighouden.

Uiteindelijk werden op maandag 26 oktober vier verdachten aangehouden. Sinds eind oktober zitten zij in voorlopige hechtenis.