Maand cel voor schieten met kruisboog naar bouwvakker

De 60-jarige Albert L. is veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf omdat hij op 9 juni van dit jaar op de Notenstraat in Noord met een kruisboog schoot op een bouwvakker. Hij vuurde twee pijlen af op de man die in een graafmachine aan het werk was.

De eerste inleidende zitting in de zaak was in september. Een 'incidentje dat nooit iemand had kunnen verwonden', noemde L.'s advocaat Freek van der Brugge het incident. 'Hij ergerde zich mateloos aan een lange periode van vrijwel de hele dag herrie. Hij verveelde zich en had gedronken.'

Volgens het Openbaar Ministerie had hij met de pijlen die hij afvuurde de bouwvakker kunnen doden. 'Die is zich rot geschrokken', zegt officier van justitie Hetty Hoekstra. 'Er wordt gewoon op mensen geschoten met pijlen, dat is heel zorgelijk.' Poging tot doodslag vond het OM.

De rechtbank sprak hem vandaag vrij van poging tot doodslag, dan wel poging tot zware mishandeling omdat daar te weinig bewijs voor is.

In de straf weegt wel mee dat de man geen moment heeft laten blijken dat hij zich bewust was van wat zijn gedrag teweegbracht. Integendeel, hij heeft verklaard dat hij het onzin vond dat iemand zich bedreigd voelde. Omdat hij al langer in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht dan de opgelegde gevangenisstraf hoeft hij niet terug de cel in.