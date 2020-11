Labyad: 'Blessure valt mee, maar moet nog wel naar de dokter'

Zakaria Labyad was met twee goals tegen Heracles op zijn favoriete positie zeer belangrijk voor Ajax vandaag, maar er was ook een domper voor de speler. Een paar minuten voor tijd moest hij het veld verlaten met steken in zijn rechterknie. De aanvaller raakte vorig seizoen in de maand november ernstig geblesseerd in de uitwedstrijd tegen Lille. De aanvaller vertelt na de wedstrijd dat het niet leek op de pijn van toen en is optimistisch.

'Bij de corner merkte ik dat ik mijn been niet volledig kon strekken', zegt Labyad. 'Ik kon hem wel strekken, maar dat deed pijn. We kregen een counter tegen en toen ik probeerde aan te zetten lukte dat ook niet. Ik had wat last, het was een hele heftige pijn, maar eigenlijk is de pijn veel minder nu, eigenlijk niks meer. Ik ben hoopvol voor de wedstrijd van aanstaande woensdag tegen FC Midtjylland. Ik kan mijn been strekken en kan lopen.' Labyad was niet de enige die met een blessure van het veld moest. Ook Klaassen en Mazraoui haakte voortijdig af tegen de Almeloërs. Hoe zij eraan toe zijn kon trainer Erik ten Hag nog niet vertellen vlak na de wedstrijd.

Ajax won vanmiddag makkelijk met 5-0 van Heracles Almelo door goals van Traoré, Neres, Tadic en twee keer Labyad. Woensdagavond speelt Ajax om 21:00 uur tegen FC Midtjylland in de Johan Cruijff Arena.