Baudet stapt op als partijleider van Forum voor Democratie

De afgelopen dagen was er flinke onrust ontstaan over de jongerenafdeling JFvD. Er waren opnieuw antisemitische en homofobe app-berichten uitgelekt tussen de jongerenleden. Partij-prominenten als Theo Hiddema en de Amsterdamse fractieleider Annabel Nanninga eisten dat de jongerenafdeling werd opgeheven.

Baudet kondigde een onderzoek aan, maar dat was voor velen in de partij niet genoeg. Zij wilden dat voorzitter Freek Jansen zou opstappen.

'Trial by media'

Baudet meent dat er sprake is van 'trial by media', dat mensen al voordat veroordeeld voordat het onderzoek heeft plaatsgevonden. 'We dreigen nu mensen voor de bus te gaan gooien nog voordat we weten wat er is gebeurd. Als dat dan de situatie is, dan wil ik als hoogste persoon in de partij de politieke verantwoordelijkheid daarvoor nemen.'

Baudet zegt nog wel betrokken te blijven bij de partij die hij in 2015 oprichtte.