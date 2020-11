Staatsliedenbuurt na harde explosie vannacht: 'Huisdieren zaten onder de kast'

'Ik zat rechtop in bed, mijn kinderen waren wakker en de huisdieren zaten onder de kast.' De explosie afgelopen nacht i n de Van Hogendorpstraat in de Staatsliedenbuurt was enorm hard, vertellen buurtbewoners aan AT5.

De explosie gebeurde rond 4.00 uur. Meerdere ramen raakten beschadigd. De mensen in de woning bleven ongedeerd, maar in de straat lag een spoor van bloed. Een 18-jarige Amsterdammer raakte daarbij ernstig gewond. De politie denkt dat het slachtoffer het explosief vanwege een conflict zelf heeft laten ontploffen.

'Ik had mijn oordoppen in, maar mijn oren piepten. Zo hard was het', zegt een buurtbewoner. 'Het is echt niet normaal. Dat mensen het in hun hoofd halen om dit te doen.' Een ander zegt dat hij een auto met hoge snelheid hoorde wegrijden kort na de explosie.

Het slachtoffer was niet meteen in beeld. Pas na onderzoek bleek dat de 18-jarige Amsterdammer zich in het ziekenhuis te hebben gemeld, met een 'letsel dat volgens de politie bij een explosie past'. Getuigen laten aan AT5 weten dat hij een deel van zijn arm mist. Hij wordt medisch behandeld.

In de wachtkamer van het ziekenhuis zat een andere man die de gewonde man naar het ziekenhuis had gebracht. Deze man, een 22-jarige Rotterdammer, is aangehouden. Naar zijn rol wordt verder onderzoek gedaan.