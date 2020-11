Michiel de Ruijtertunnel driekwartjaar elke nacht dicht voor werkzaamheden

Eén van de redenen dat de Michiel de Ruijtertunnel elke avond dicht gaat is dat hij brandveiliger moet worden. Het is een complexe tunnel met daaronder het metrostation van de Noord/Zuidlijn, erboven het busstation en de IJ-boulevard. ‘In het geval van calamiteiten moet het gewoon goed brandveilig zijn’, vertelt omgevingsmanager Richard Koenders in het AT5-programma Het Verkeer . Verder worden de camera's en de elektrische installaties vervangen.

Kijkersvraag: Hoe is het om hier nachtdiensten te draaien?

Een voorbijganger is benieuwd hoe het is om op deze locatie nachtdiensten te draaien. Hier heeft Koenders een duidelijk antwoord op. 'Dat is best zwaar voor de mannen en vrouwen die hier werken. Ze verzamelen met z'n allen rond 20.00 uur voordat ze de tunnel in gaan. Dan kom je na het werken 's ochtend vroeg thuis en moet je gaan slapen. Dat heeft natuurlijk veel invloed op je privéleven maar gelukkig zijn de mannen en vrouwen wel vrij met kerst.'