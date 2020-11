Annabel Nanninga: 'Thierry Baudet moet niet op de kieslijst'

Dat schrijft Nanninga in een blog op tpo.nl. Het raadslid was een van de leden die actie eisten tegen de JFVD nadat duidelijk werd dat een aantal leden racistische en antisemitische gedachten met elkaar deelden. Daarop kondigde Baudet zijn vertrek aan als lijsttrekker. Een dag later liet Theo Hiddema weten dat hij per direct de Tweede Kamer zou verlaten.

Nanninga noemt de nazistische opmerking vanuit de JFVD-hoek, waarna klokkenluiders geroyeerd werden, een dieptepunt. Ze spreekt dan ook schande van de manier waarop de partij daar mee om is gegaan. 'Nu hadden we dus een weekend achter de rug waarin na drie dagen vergaderen over de vraag ‘wat zullen we nou toch eens doen aan neonazis’ het antwoord luidde: eigenlijk helemaal niets', schrijft Nanninga. 'Een weekend waarin nazistische relpubers beter worden beschermd dan de goede naam, eer en integriteit van de pakweg honderd FvD volksvertegenwoordigers.'

Nanninga schrijft dat ze bijna was opgestapt, maar in plaats daarvan eist ze actie van Baudet. 'Ik blijf er wel bij dat Thierry Baudet uit het bestuur moet, niet op een kieslijst komt en dat wij extremistische elementen zonder omhaal uit de partij gooien, en niet na drie dagen palaveren ‘administratief op afstand zetten’ of ander slap gedoe.'