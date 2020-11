Explosief bij portiek Plantage Parklaan aangetroffen en meegenomen: straat weer vrijgegeven

Er is rond 10.00 uur een verdacht pakketje aangetroffen in een portiek aan de Plantage Parklaan. De politie zette de straat af en er werden woningen ontruimd. Rond 11.30 uur kon de straat weer worden vrijgegeven. 'Er is een explosief gevonden en die wordt nu meegenomen voor onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut', aldus de politie.

Wat voor explosief het precies is kan de politie 'in het belang van het onderzoek' niet zeggen. Buurtbewoners die het pakketje hebben gezien spraken over een 'soort ding waar vuurwerk uitkomt'. Rond de portiek waar het pakketje werd gevonden hangen een aantal beveiligingscamera's.

Volgens omwonenden die AT5 daar spreekt lag het explosief bij een woning, vlakbij de plek waar kort geleden ook een auto in de fik is gegaan. Dat werd gefilmd door een dashcam en was te zien in het AT5-opsporingsprogramma Bureau 020.

Bewoners kunnen huis niet uit

Het pakketje werd aangetroffen in de portiek van een aantal huizen. Daarom konden die bewoners hun huis niet uit omdat ze dan 'over een mogelijk explosief moeten stappen', laat politiewoordvoerder Lex van Liebergen weten. 'Die mensen zitten aan de achterkant van hun huis'. Vijftien andere omwonenden zijn konden wel hun woning uit en zijn geëvacueerd.

De Teamleider Explosieven Verkenning was ter plaatse voor onderzoek, evenals een forensisch team. Die zijn inmiddels weer vertrokken.

Het tramverkeer moest worden omgeleid, maar inmiddels kan lijn 14 weer langs.