Initiatiefnemer inzameling voor beroofde Bastiaantje: 'Hoop dat dit de pijn een beetje verzacht'

Voormalig Rivierenbuurtbewoner Jos Wiersma is een geldinzamelingsactie gestart voor mevrouw Bastiaantje van Bockel. De 83-jarige dame woont in de Rivierenbuurt en werd onlangs op klaarlichte dag beroofd van haar paspoort, waardevolle familiefoto's en vijfduizend euro aan spaargeld.

'Ik ben geruïneerd', zei de 83-jarige Bastiaantje eerder deze week tegen AT5. Jos kon het er niet bij laten en besloot iets voor de vrouw te doen. 'Haar verhaal raakte me', vertelt Jos. De initiatiefnemer is blij met het bedrag dat er tot nu toe is opgehaald, maar beseft ook dat hij niet alles terug kan geven aan het 83-jarige slachtoffer. 'Die foto's, die kunnen we niet vergoeden. En ik hoop ook dat met het geld dat we kunnen verzamelen de pijn een beetje verzacht wordt.'

Daarnaast hoopt de initiatiefnemer dat Bastiaantje zich weer wat beter gaat voelen. 'Dat mens is alleen en ik hoop dat ze met zo'n actie toch weer een beetje geloof terugkrijgt in de mensheid.'

Jos begon zijn actie met een oproep via een Facebookpagina waar vijfduizend voormalig Rivierenbuurtbewoners aan verbonden zijn. 'Ik begon eerst met een peiling over of er belangstelling is. Binnen no time had ik honderd positieve reacties.'

'Dikke knuffel'

Die bereidheid is terug te zien in het aantal donaties, dat snel oploopt. Daarnaast schrijven donateurs ook warme berichten, die terug te lezen zijn in de reacties. 'Ik hoop dat uw spaarcentjes snel terug zijn', schrijft iemand. 'Er bestaan gelukkig wel goede mensen die u een warm hart toedragen. Dikke knuffel', schrijft een ander.

'We zijn hard op weg om die vijfduizend euro aan spaarcentjes te vergoeden', zegt Jos als hij op de teller kijkt en een bedrag van ruim 3.100 euro ziet.

Op het moment van de publicatie is duidelijk geworden dat er al meer dan 5.000 euro gedoneerd is.