Sint Nieuws aflevering 11: Wortelen voor het paard van Sint en welke chocoladeletter bevat de meeste chocola?

Stel dat je voornaam begint met de letter M. Krijg je dan een grotere chocoladeletter dan wanneer je naam met een L begint? En als je twee schoenen zet, krijg je dan ook twee cadeaus? Pallas zoekt het uit met de hulp van twee Pieten in Feit of Fabel. En verslaggever Job ontdekt twee Pieten in de moestuin. Zij zijn op zoek naar wortelen voor het paard van Sinterklaas. Ook in deze aflevering leest Sinterklaas weer voor uit Het Verhaal van Sinterklaas