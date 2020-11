Werkzaamheden pand Marnixstraat voor opvang ongedocumenteerden stilgelegd

Dat schrijft de gemeente in een brief die de buurtbewoners deze week in de bus kregen. De bewoners dienden bij het hoger beroep een verzoek in om de verbouwing en renovatie van het pand stil te leggen, tot de Raad van State een oordeel heeft gegeven over het hoger beroep. De voorzieningsrechter is in dit verzoek meegegaan.

Bezwaar tegen vergunning

Het pand is een van de locaties waar verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink in totaal 500 ongedocumenteerden wil opvangen. Op deze locatie, een oud schoolgebouw, moeten straks 48 ongedocumenteerden gaan wonen.

Een groep bewoners maakte eerder dit jaar bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning. De bezwaarschriftencommissie kwam vervolgens tot de conclusie dat die bezwaren ongegrond waren, een advies dat stadsdeel Centrum van de commissie overnam.

Aangezien de verbouwing al in volle gang was, is er doorgewerkt om het pand wind- en waterdicht te maken. De werkzaamheden zijn inmiddels stilgelegd. Wanneer de Raad van State uitspraak zal doen in het hoger beroep is nog niet bekend. Groot Wassink was vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar.