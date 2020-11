Metershoog standbeeld van 'poortwachter' siert plein voor nieuwe rechtbank

Na jaren van bouwen zullen vanaf maart 2021 de eerste zittingen plaatsvinden in het nieuwe rechtbankgebouw aan de Parnassusweg in Zuid. Het plein voor het gebouw zal voor iedereen toegankelijk worden en daar hoort een standbeeld bij, vond de rechtbank. Het resultaat is een vijf meter hoog beeld dat 'een poortwachter van de rechtbank' uitbeeldt.

Marcel Steinbach / www.infracommunicatie.nl

'Love or Generosity' is de naam van het kunstwerk, dat gemaakt is door de Amerikaanse beeldhouwer Nicole Eisenman. 'Het kunstwerk beeldt een menselijke figuur uit als poortwachter van de rechtbank: geen

bewaker maar een zachtaardig schepsel dat een moment van ontspanning, troost en

relativering geeft', aldus de Rechtbank.

Marcel Steinbach / www.infracommunicatie.nl

De torso van het beeld is gemaakt van brons en ruw platina. De broek van het buigende figuur is van roostvrij staal en diepzwart platina en de schoenen zijn gegoten in marmercomposiet. Het is het eerste permanente standbeeld in de openbare ruimte dat Eisenman gemaakt heeft. Het plein waar het standbeeld staat is vanaf half december voor iedereen toegankelijk.