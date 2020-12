Prijs van volkstuinen schiet omhoog: 'Bang dat veel mensen hun tuin moeten opzeggen'

De huurprijs van Amsterdamse volkstuinen gaat flink omhoog. Nu ligt de prijs op gemiddeld 47 cent per vierkante meter per jaar, straks wordt dit 2,25 euro. Tuinders maken zich zorgen: 'Ik ben bang dat heel veel mensen dit straks niet kunnen opbrengen.'

De gemeente wil de volkstuinen moderniseren en voor meer mensen openbaar toegankelijk maken. De tuinen moeten in de toekomst voor alle Amsterdammers bereikbaar blijven en daar worden nu een aantal maatregelen voor genomen, zoals het aanleggen van extra fietspaden.

Maar de flinke huurverhoging, die voor sommige tuinen zelfs 800 procent bedraagt, is voor veel huurders onbegrijpelijk. De petitie tegen de nieuwe plannen is in een paar dagen al meer dan 14.000 keer ondertekend.

'We begrijpen dat er een huurverhoging moet komen, maar dit is buiten proportie', vertelt Saskia Boerma van tuinpark Ons Buiten in Nieuw-West. 'Ik ben bang dat mensen met een AOW of een klein pensioentje dit straks niet meer kunnen opbrengen.'

Compensatieregeling

De prijsstijging verschilt per volkstuin, maar is voor iedereen fors. Voor sommige tuinders met een kleine beurs is er een compensatieregeling mogelijk. Een kwart van de huurders kan een korting van 50 procent aanvragen op de huurprijs. Aan de overige 75 procent van de tuinders wordt gevraagd om samen deze korting te financieren.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat deze stijging onvermijdelijk is. 'De afgelopen jaren, in sommige gevallen tientallen, heeft er nauwelijks een correctie op de huurprijs plaatsgevonden. Dat betekent dat volkstuinders minder huur betalen dan andere inwoners van Amsterdam voor een stukje groen van de gemeente. De huurprijzen worden nu geharmoniseerd, zodat er een lijn wordt getrokken.'

Op dinsdag 8 december organiseert de gemeente een inspraakavond over de volkstuinparken.