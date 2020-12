Pakketbezorgers werken zich een slag in de rondte: 'Het is gekkenhuis'

Amsterdamse onderaannemers die pakketten bezorgen voor grote postbedrijven zoals PostNL, DPD, GLS, DHL en UPS hebben het moeilijk. Niet alleen houden de postbedrijven het tarief per pakketje laag, ook is het in deze tijd een stuk drukker voor pakketbezorgers waardoor onderaannemers moeilijker rond kunnen komen.

NH Nieuws

Gebruikelijk is december de drukste maand van het jaar voor pakketbezorgers, maar sinds de coronapandemie heeft de consument massaal het internetshoppen ontdekt. 'Eigenlijk is het hele jaar kerst bij ons geweest', zegt Ruud Wassenaar, voorzitter van de belangenvereniging voor pakketbezorgers. Door de aanhoudende drukte moeten onderaannemers meer bussen en bezorgers inzetten terwijl zij nog steeds een vast tarief krijgen per pakket. 'Overuren worden niet betaald en dan komen we in de knoop, omdat wij onze chauffeurs wel gewoon alle uren moeten uitbetalen', aldus Wassenaar.

Pakketbezorger Rahman ervaart deze drukte ook. 'Normaliter zit je als pakketjesbezorger op 160 of 180 pakketjes per dag en nu zijn dat er bijna altijd meer dan 220. Ik heb zelfs enkele uitschieters van 300 pakketjes gehad.' Rahman moet soms een paar verdiepingen omhoog om een pakketje aan een ouder persoon, gehandicapte of zieke aan te bieden. 'Maar dit betekent dat ik soms niet al mijn pakketjes kan leveren op een dag. De overgebleven pakketjes gaan dan weer naar de avonddienst. Dan komen die weer niet aan alle pakketjes toe en zo schuift het allemaal op.' Basistarief Volgens Ruud is de oplossing makkelijk. 'Er moet een bodemprijs komen waarvoor een buschauffeur minimaal ingehuurd moet worden. Gewoon een basistarief.' De belangenvereniging voor pakketbezorgers laat het er niet bij zitten en bereidt een rechtszaak voor om een reëel basistarief af te dwingen. Rahman zucht terwijl het het volgende pakketje bezorgt. 'Ik heb gehoord dat het nog erger gaat worden met de kerst. We gaan het zien.' Reactie PostNL PostNL geeft in een reactie aan dat de belangenvereniging voor pakketbezorgers niet voor alle pakketjesbezorgers spreekt en dat 80 procent van de bezorgers in loondienst zijn en dus geen problemen ervaren. De huidige problematiek zou dus maar voor een klein deel spelen. Daarnaast geeft het bedrijf aan dat ze het tarief per pakket in de afgelopen drie jaar omhoog hebben bijgesteld.